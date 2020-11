Suwałki: chcą podzielić dyżury między wszystkie apteki

Prezydent Suwałk wystąpił z pismem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, zwracając się o podzielenie dyżurów aptek między wszystkie apteki funkcjonujące na terenie miasta. Dotychczas całodobowy dyżur miała jedna apteka. Ale zrezygnowała z tego.

W związku z ostatnimi problemami związanymi z funkcjonowaniem całodobowej apteki przy suwalskim szpitalu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wystąpił z pismem do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, w którym uznał, że wszystkie apteki funkcjonujące na terenie Miasta Suwałki w ramach solidaryzmu i współodpowiedzialności powinny przyjąć na siebie ustawowy obowiązek nocnych dyżurów i podzielić się nim między sobą.

Od 2016 roku całodobowy dyżur pełniła apteka działająca przy Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

Jednakże obecnie, z uwagi na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, działająca całodobowo apteka na terenie naszego Miasta ograniczyła swoje funkcjonowanie poprzez wprowadzenie dyżurów telefonicznych w porze nocnej, co doprowadziło do krytycznych głosów mieszkańców Suwałk, jak również interpelacji radnych Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczących ograniczenia dostępu do apteki mieszkańcom w porze nocnej.

Stąd wystąpienie prezydenta do izby aptekarskiej.

Więcej: https://um.suwalki.pl/