Sytuacja się normalizuje. Choć niektórzy pacjenci bywają nerwowi

Na początku epidemii ludzie pchali się do aptek niemal drzwiami i oknami. Teraz jest spokojniej. Zdarza się, że jedna osoba zbiera recepty od kilku innych, pomagając w ten sposób. Ale są też starsze panie, które przychodzą co dwa, trzy dni po herbatę ziołową.

- Wszystko powoli się normalizuje. Udaje się uzupełnić zaopatrzenie, chociaż nie w takiej ilości, jakiej byśmy oczekiwali. Poza tym od swojej firmy i Izb Aptekarskich dostaliśmy maski, rękawiczki, przyłbice, a na stanowiskach zamontowano nam szyby pleksi - opowiada "Dziennikowi Wschodniemu" pracownik jednej z aptek w Puławach.

Pomaga również obowiązek noszenia masek, chociaż nie wszyscy się do niego stosują.

Dodaje: - Wiele osób wzięło sobie do serca hasło, by nie wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby. Często zdarza się, że jedna osoba zbiera recepty od kilku innych, pomagając w ten sposób sąsiadom czy swoim bliskim. Nie ma już takiego szału, jak na samym początku. Z drugiej strony zdarzają się starsze panie, które co dwa, trzy dni potrafią przyjść do nas tylko po to, żeby kupić ziołową herbatkę.

Jak przyznaje, przydałoby się jeszcze trochę więcej spokoju.

- Większość klientów zachowuje się obecnie w sposób cywilizowany. Jednak niektórzy bywają nerwowi, a swoją złość odreagowują na nas. Narzekają, że nikt nie chce ich przyjąć, bo lekarze obecnie porad udzielają głównie przez telefon. My zdalnie pracować nie możemy. Musimy spotykać się z pacjentami twarzą w twarz - opowiadają.

