Szczepienia na dużą skalę? Receptą może okazać się ich wprowadzenie do aptek

Jak zauważają eksperci, globalna pandemia uświadomiła społeczeństwu istotę szczepień ochronnych (fot. OPZG)

Każdy ma do apteki blisko, są to ogólnodostępne punkty do których często łatwiej jest dotrzeć niż do lekarza i to jest pierwszy argument za wprowadzeniem szczepień do aptek - podkreśla prof. Marcin Czech, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Nadchodzący sezon grypowy jest wyjątkowy, gdyż zbiega się z trwającą pandemią koronawirusa. Zdaniem ekspertów ważną role odgrywa mobilizacja do szczepień przeciw grypie. Jak podkreślała w czasie debaty "Flu Forum 2020'' (29 września w Warszawie) prof. Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, dzięki szczepieniu różnicowanie tych infekcji będzie znacznie ułatwione, a przebieg innych zakażeń wirusowych będzie łagodniejszy. Jak zauważają eksperci, globalna pandemia uświadomiła społeczeństwu istotę szczepień ochronnych. Większe zainteresowanie szczepieniami to również efekt rozszerzonej refundacji szczepień przeciwko grypie. W przyszłym roku do Polski może trafić nawet 16 mln szczepionek na COVID-19. Powszechne szczepienia przeciw koronawirusowi mogą całkowicie zablokować przychodnie. Zdaniem specjalistów należy poszukać nowych rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie szczepień na tak duża skalę. Receptą może okazać się wprowadzenie szczepień do aptek. Jak to działa w Irlandii

Jednym z rozwiązań, które udrożni polski system zdrowia i relatywnie wpłynie na promocję profilaktyki zdrowotnej jest umożliwienie wykonywania szczepień w aptekach. W Irlandii włączenie farmaceutów do systemu szczepień ochronnych wpłynęło na istotny wzrost wyszczepialności, która obecnie wynosi blisko 50 proc. - Dzięki takiej zmianie systemowej skróciła się ścieżka, którą musi odbyć pacjent, by uzyskać receptę, a następnie w przychodni wykonać immunizację. Pozytywnie wpłynęło to również na wzrost poziomu wyszczepialności w gabinetach lekarskich - wskazuje Darragh O’Loughlin, sekretarz Generalny Irlandzkiej Unii Aptek. - System opieki zdrowotnej tej jesieni i zimy może być znacznie obciążony zarówno przez wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, sezon grypowy oraz czas zachorowań na infekcje grypopodobne. Zaszczepienie się przeciw grypie może ułatwić diagnostykę, a zaimplementowanie standardów europejskich np. szczepień w aptekach do Polski przyniosłoby wiele korzyści takich jak ułatwienie dostępu do szczepień i odciążenie służby zdrowia - podkreśla ekspert z Irlandii. Droga do apteki krótsza niż do lekarza

Podobnego zdania jest prof. Marcin Czech, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Jak przekonuje, każdy ma do apteki blisko, są to ogólnodostępne punkty do których często łatwiej jest dotrzeć niż do lekarza i to jest pierwszy argument za wprowadzeniem szczepień do aptek.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus