Szczepienia p/ COVID-19 w Polsce będą dobrowolne i darmowe

Proces szczepień będzie przebiegał w czterech krokach: rejestracja online, zgłoszenie do punktu szczepień, szczepienie i obserwacja oraz powtórzenie procesu (bez rejestracji). 4 grudnia ruszy nabór podmiotów, które zajmą się organizacją punktów szczepień.

- Zbliżamy się do końca roku 2020 i żeby kolejny był ostatnim rokiem koronawirus, a jest na to szansa, musimy zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać wszystkich obostrzeń. To co daje nam nadzieję na powrót do normalności to szczepionka - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej (2 grudnia) zorganizowanej w hurtowni Urtica i Pharmalink (grupa Pelion).

Poinformował, że Polska podpisała odpowiednie umowy i jest już zamówienie na ponad 45 mln dawek.

- Polska podpisała umowy na dostawę ponad 45 milionów dawek szczepionki z trzema firmami farmaceutycznymi: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson i AstraZeneca. Jesteśmy gotowi do podpisania kolejnych umów, czekamy na sygnał ze strony KE. Obecnie opracowujemy bardzo dokładne zasady logistyki systemu szczepień - podkreślał.

Wszystkie szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce będą dobrowolne i darmowe.

Proces szczepień będzie przebiegał w czterech krokach: rejestracja online, zgłoszenie do punktu szczepień, szczepienie i obserwacja oraz powtórzenie procesu (bez rejestracji).

4 grudnia rusza nabór podmiotów, które zajmą się organizacją punktów szczepień.

- Jest to jeden z największych procesów logistycznych z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, bo chcemy dać możliwość zaszczepienia się każdemu obywatelowi. Zaczynamy nabory na zespoły szczepieniowe - dodał minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Gotowa sieć przyjmie pacjentów, którzy będą chcieli się zaszczepić. Centrala NFZ najpóźniej w piątek, 4 grudnia, ma ogłosić kryteria naboru.

- Chcemy dać możliwość zaszczepienia się każdemu obywatelowi. Zakupy szczepionkowe w pełni zabezpieczą naszą populację - dodał minister.

Powiedział, że przed konferencją w Łodzi wziął udział w spotkaniu ministrów zdrowia UE, w trakcie którego przedstawiane były m.in. scenariusze dalszego przebiegu epidemii. Przedstawiciele EMA poinformowali z kolei o przebiegu procesu certyfikacji szczepionek.