Szczepienia przeciwko grypie to przykład wąskiego gardła systemu opieki zdrowotnej

Warto zastanowić się, jak wyglądałyby szczepienia, jeśli przykładowo w przyszłym roku pojawi się szczepionka przeciwko COVID-19. Mamy 38 mln mieszkańców. Ile osób uda się zaszczepić i w jakim czasie, nawet jeśli będzie tym zainteresowana polowa Polaków?

Szczepienia przeciwko grypie mogą być najszybciej wprowadzone w aptekach. Dlaczego? Bo są one najtrudniejsze. Jeśli bowiem przykładowo mowa o szczepieniach przeciwko odrze, to są to dwie dawki w życiu. A z racji tego, że wirus grypy mutuje, szczepionki muszą być podawane co roku, żeby nadążyć za tymi mutacjami -mówił prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, podczas debaty online (24 czerwca) zorganizowanej przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy oraz Koalicję Na Rzecz Szczepień w Aptekach.

Eksperci nawiązywali w dyskusji do raportu "Szczepienia przeciw grypie w aptekach", który przedstawia zalecenia i modele wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych oraz wskazuje ich efektywność i bezpieczeństwo.

Prof. Ernest Kuchar: - Grypa jest chorobą najważniejszą z chorób zakaźnych w naszym regionie. Występuje co roku. Mówimy o milionach zachorowań, które powoduje. Bowiem średnio choruje co piąty Polak rok do roku. Oczywiście, większość choruje łagodnie, ale to w sumie jest 4-5 mln osób. Nawet przy małym procencie powikłań, przekłada się na znaczną liczbę hospitalizacji. To jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Około 6 tys. osób umiera w powodu grypy.

Poza tym czas, kiedy można wykonać szczepienia przeciwko grypie jest bardzo krótki. Szczepienia pojawiają się we wrześniu, grypa pojawia się w grudniu, czyli w ciągu 2-3 miesięcy powinno się zaszczepić przynajmniej osoby z grup ryzyka. To ok. 10-20 mln ludzi.

Jak zaszczepić 20 mln ludzi w ciągu 2-3 miesięcy? To jest niemożliwe przy obecnych możliwościach ochrony zdrowia. To jest przykład wąskiego gardła.

W innych państwach szczepi się znacznie więcej osób. Nie dlatego, że działa marketing. Po prostu szczepią się osoby świadome. Grypa przychodzi w okresie kumulacji innych zakażeń dróg oddechowych.