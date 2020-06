Szczepienia w aptekach: usługi powinny być obojętne marketingowo. Co z wynagradzaniem dla farmaceutów?

Jeśli chodzi o wynagrodzenia za szczepienia, to nie jest tak, że opłata za to szczepienie idzie bezpośrednio do kieszeni farmaceuty. Usług z zakresu opieki farmaceutycznej jest bardzo dużo i sumarycznie koszyk dużej liczby świadczonych usług podnosi pensje całkowite - wyjaśnia dr Piotr Merks.

Od pewnego czasu jest wzmożona aktywność izby aptekarskiej w promowaniu idei szczepień w aptekach, zwłaszcza przeciwko grypie, jako jednego z elementów opieki farmaceutycznej. 24 czerwca odbyła się debata online zorganizowana przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy oraz Koalicję Na Rzecz Szczepień w Aptekach.

Eksperci nawiązywali w dyskusji do raportu "Szczepienia przeciw grypie w aptekach" (załącznik), który przedstawia zalecenia i modele wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych oraz wskazuje ich efektywność i bezpieczeństwo.

Podczas debaty pojawiały się też pytania o praktyczne aspekty tego rozwiązania:

- Co z kwalifikacją pacjenta do szczepienia przeciw grypie?

- Jak farmaceuci mają być szkoleni ze szczepień? Czy będą musieli za to płacić?

- A co w sytuacji wystąpienia działań niepożądanych, czy też powikłań?

- Czy wprowadzenie możliwości szczepień w aptekach, nie powiększy przewagi konkurencyjnej aptek sieciowych nad indywidualnymi?

- Czy wynagradzanie farmaceutów / aptek za szczepienia, nie będzie groziło szczepieniem przez nich pacjentów pomimo przeciwwskazań - w imię dodatkowego zysku?

- Czy zakaz reklamy nie powinien odnosić się do reklamy leków i ich cen, a nie placówek?

- W jaki sposób w innych krajach farmaceuci są wynagradzani za szczepienie pacjentów?

- Czy sami farmaceuci chcą rozbudowanej opieki?

- Jeśli szczepić mają te apteki, które będą chciały to robić, to skąd o takich aptekach dowie się pacjent? Jak to się ma do zakazu reklamy aptek?

Usługa obojętna marketingowo

Na część z nich eksperci udzielili odpowiedzi. W przypadku tego ostatniego pytania, Michał Byliniak, wiceprezes NRA i szef stołecznej OIA odpowiedział, że sytuacja jest bardzo prosta.

- Mamy już takie rozwiązania. Są apteki, które realizują świadczenia na wyroby medyczne i wtedy są oznaczone specjalnym logo przygotowanym przez NFZ. Mamy e-receptę, która również jest uwidoczniona. Są to informacje wizualne, które są umieszczane w aptekach. To właściwy kierunek, który należy utrzymywać.