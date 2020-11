Szczepionka może wyeliminować apteki z systemu dystrybucji?

Co było do przewidzenia, warunki przechowywania i transportu są na równym poziomie co skuteczność kluczowe dla sukcesu procesu szczepienia. Tym bardziej cieszy, że powoli możemy przestać myśleć o absurdalnych -80 stopniach - ocenia Michał Byliniak.

Kwestia warunków przechowywania i transportu szczepionek przeciwko COVID-19 może być kluczowa w ich dystrybucji i dostępności.

Pierwszy komunikat dotyczący wyników preparatu z firmy Pfizer cieszył, jednak informacja o warunkach przechowywania nieco studziła emocje farmaceutów.

Produkcja szczepionki mRNA jest znacznie szybsza i wymaga przy tym mniej materiału zakaźnego. Jednak, jak tłumaczy dr Alicja Chmielewska, wirusolog z Uniwersytetu Gdańskiego, trzeba będzie rozwiązać problem dystrybucji szczepionek:

- Cząsteczki RNA, czyli kwasu rybonukleinowego są bardzo mało stabilne i wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych. Szczepionka, która je zawiera, by zachowała swoje właściwości, powinna być przechowywana w temperaturze -80 stopni Celsjusza. Polskie przychodnie i apteki nie są do tego przystosowane, dlatego potrzebna tutaj będzie specjalna logistyka.

- Logistyka zapowiadana przez firmę Pfizer jest szalenie skomplikowana i w historii nie mieliśmy takiej skali szczepień i szczepionki, która musiałaby być przechowywana w bardzo niskiej temperaturze - mówił dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej OIA.

To eliminuje de facto apteki z systemu dystrybucji tych preparatów.

Szczepionka firmy Moderna zachowuje stabilność, gdy jest przechowywana w temperaturze -20 st. C. - To co prawda nadal wydaje się być sporym wyzwaniem, ale po rozmrożeniu preparat zachowuje stabilność przez okres 30 dni w temperaturze od 2 do 8 st. C. Można go przechowywać w zwykłej lodówce do miesiąca bez utraty jej właściwości - mówił dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.

Trzecia ze szczepionek, stworzona przez firmę AstraZeneca, może być przechowywana, transportowana i dystrybuowana w temperaturze 2-8°C, przez co najmniej 6 miesięcy.

"Co było do przewidzenia, warunki przechowywania i transportu są na równym poziomie co skuteczność kluczowe dla sukcesu procesu szczepienia. Tym bardziej cieszy, że powoli możemy przestać myśleć o absurdalnych -80 stopniach" - skomentował na TT Michał Byliniak, wiceprezes NRA.