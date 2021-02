Szczepionki p/ grypie: były na wagę złota, dziś się marnują

W wielu aptekach szpitalnych, które otrzymały szczepionki przeciwko grypie, sfinansowane przez rząd, zalegają niewykorzystane dawki. Część szpitali zwróciła nadmiar do ARM. Jednak i tak najprawdopodobniej będą musiały być zutylizowane - informuje "Rzeczpospolita".

Jesienią ub. roku zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie było w Polsce ogromne. Wtedy preparat stał się towarem deficytowym. Dostawy od trzech producentów przychodziły w transzach, do aptek trafiały w ograniczonych ilościach.

Resort zdrowia uruchomił plan ich dystrybucji do placówek ochrony zdrowia - mogły je zamawiać bezpłatnie. Celem było wyszczepienie pracowników medycznych. W przypadku gdyby miały być nie wykorzystane, powinny być zwrócone do Agencji Rezerw Materiałowych.

Część szpitali tak zrobiła. Jednak w wielu aptekach szpitalnych, które otrzymały darmowe szczepionki dla swojego personelu medycznego, sfinansowane przez rząd, nadal zalegają niewykorzystane dawki.

Problem w tym, że nawet zwrot niewykorzystanych szczepionek przez szpitale w lutym jest jednoznaczny z wyrzuceniem ich do kosza. Polacy obecnie są zainteresowani szczepieniem przeciwko Covid-19, a nie grypie, choć w Polsce sezon grypowy, z największą zachorowalnością, przypada na okres od stycznia do marca.

Jak przyznaje w odpowiedzi dla „Rz" Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem portalu dla szpitali złożono zamówienia na 247 991 szczepionek przeciwko grypie. "Nie posiadamy informacji, ile z nich nie zostało wykorzystanych i pozostaje w magazynach aptek szpitalnych" – dodaje resort.

Nie wie także, ile osób się zaszczepiło. "Będzie to możliwe dopiero po sezonie szczepień. Takie dane zbiera PZH" – odpowiada resort.

Według ich szacunków dotychczas zostało zaszczepionych około 2,3 mln osób, co stanowi ok. 6 proc. społeczeństwa. Jest to dużo więcej w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy szczepiło się ok. 3–4 proc. osób.

