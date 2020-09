Szczepionki p/ grypie: nadal popyt jest wyższy niż podaż

Farmaceuci od początku września odbierają dziennie nawet kilkadziesiąt telefonów z pytaniami o szczepionki - informuje TVP3 Bydgoszcz.

- Początek września był to początek dostaw do aptek. Na 100 zamówionych szczepionek, dostaliśmy 12 sztuk. To jest bardzo mikra ilość - mówi jedna z farmaceutek.

O powodach wzrostu zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie informowaliśmy już wielokrotnie.

- Liczba szczepionek, jakie mają w tym sezonie dotrzeć do naszego kraju, jest bardzo podobna do liczby szczepionek, które były zamawiane w latach poprzednich. Mamy natomiast większe zainteresowanie ze strony pacjentów, z drugiej strony mamy zwiększoną pulę osób, które mogą się zaszczepić z racji wykonywanego zawodu, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem - skomentował dla telewizji mgr farmacji Marcin Piątek z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy.

Od 18 września obowiązuje ograniczenie liczby wydawanych szczepionek w aptece.

