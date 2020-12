Szef CAS o kolejności szczepień

Na pierwszym etapie będą szczepieni pracownicy sektora ochrony zdrowia, potem pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby starsze pow. 60 r.ż. oraz policja i służby mundurowe, które są na pierwszej linii. Kolejne grupy to personel niemedyczny, narażony na kontakt z chorymi.

- Promowanie szczepień i umożliwienie szerokiego dostępu do wiedzy o szczepieniach ma pomóc osiągnąć w kraju możliwie wysoki odsetek populacji zaszczepionej na COVID-19. Co może być punktem zwrotnym, który pozwoli nam wrócić do normalności - dodał szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski, na konferencji prezentującej rządową strategię szczepień na koronawirusa (8 grudnia).

Jak podkreślił, warunkiem powrotu do normalności jest osiągnięcie wysokiego poziomu wyszczepialności. - Narodowa strategia to olbrzymie wyzwanie. Wyznaczyliśmy 4 grupy priorytetowe, które będą szczepione w pierwszej kolejności. Zaczynamy od personelu medycznego, następnie pracowników DPS i ich pensjonariuszy, a także seniorów. W kolejnym etapie planujemy ten rodzaj profilaktyki skierować do służb mundurowych, w dalszej kolejności będą pracownicy i personel niemedyczny, ale narażony na wysokie ryzyko zakażenia - wyliczał Maliszewski.

Są to m.in. nauczyciele, pracownicy tzw. sektora krytycznego, pracownicy transportu publicznego, osoby w wieku poniżej 60 r.ż., które mają choroby współistniejące.

Jak podkreślił, w kolejnym etapie będą realizowane powszechne szczepienia: - Będziemy starali się trafiać do rozumu i serca. Uruchamiamy bazę wiedzy, która będzie służyła rozwiewaniu wszelkich wątpliwości. Będzie uruchomiony specjalny serwis, gdzie będzie dostępna szeroka informacja dotycząca szczepień. Uruchomiona zostanie także infolinia, gdzie również będzie można pozyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień.