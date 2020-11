Szefowa NRA apeluje: osoba odpowiedzialna za ludzkie życie nie może być kukiełką

Moje stanowisko w tej kwestii jest jednoznaczne. Osoba odpowiedzialna za ludzkie życie nie może być kukiełką. Przedsiębiorca może decydować o całym wachlarzu spraw biznesowych, jednak cała sfera dotycząca zawodu farmaceuty jest świętością, gdyż chroni zdrowie Pacjenta - pisze prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- Piszę te słowa jako farmaceutka z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Wasza koleżanka po fachu. Osoba, która w swoim zawodowym życiu spotykała się z pacjentami setki tysięcy razy. Tak jak Wy, codziennie zakładałam biały fartuch. Tak jak Wy, kończyłam ten jeden z najtrudniejszych kierunków studiów, gdzie wszystkich nas uczono jednego – nigdy nie mamy przed sobą klienta, zawsze Pacjenta. Chorego lub jego bliskich, potrzebujących naszej pomocy. My Farmaceuci tę cienką, lecz wyraźną granicę rozpoznajemy bez trudu - ocenia. Dalej pisze:

"Dziesiątki lat czekaliśmy cierpliwie na prawo, które pozwoli nam pracować zgodnie z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Na wykorzystanie naszych umiejętności do pomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wreszcie się doczekaliśmy! Czas procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty – bo właśnie o niej mowa – przypadł w niezwykle trudnym dla nas wszystkich momencie.

Niemal symboliczne jest to, iż o naszym zawodzie decyduje się dzisiaj, kiedy codzienne życie podporządkowane jest regułom pandemii. Kiedy codziennie do polskich aptek trafiają miliony chorych. Pomagamy wszystkim, traktując każdego z szacunkiem. Aby móc wykonywać naszą pracę z jeszcze większych oddaniem, potrzebujemy niezależności. To właśnie ona gwarantuje, że Pacjent nie będzie już dłużej postrzegany jako sprzedażowy target czy element programu marketingowego.

Naruszenie tych przepisów, blokowanie prawa do nadzoru nad lekiem i terapią jest niezwykle niebezpieczne, przede wszystkim dla naszych Pacjentów. Zagrożenie życia lub zdrowia, nielegalny wywóz leków, handel substancjami do produkcji narkotyków, zachęcanie do fałszowania dokumentacji medycznej oraz zysk zamiast profesjonalnej porady, to konsekwencje naruszania niezależności Farmaceuty. Na takie działania nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody!