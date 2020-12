Szkocja: 500+ dla pracowników medycznych, także aptekarzy

Pełnoetatowi pracownicy zatrudnieni w szkockich aptekach otrzymają w tym roku jednorazową wypłatę w wysokości 500 funtów jako dowód uznania ich pracy podczas pandemii.

Rząd szkocki zobowiązał się do wypłacenia wszystkim pracownikom medycznym, działających w ramach NHS (odpowiednik NFZ) i opieki społecznej, którzy od 17 marca pracowali w pełnym wymiarze godzin w walce z pandemią, kwotę w wysokości 500 funtów "tak szybko, jak to możliwe". Do otrzymania świadczenia są też uprawnieni pracownicy aptek.

Ponadto ci, którzy pracowali od 17 marca w niepełnym wymiarze godzin w ramach umowy z NHS, otrzymają proporcjonalną kwotę.

Rząd Szkocji szacuje, że z tej premii skorzysta ok. 300 tys. pracowników medycznych, a wydatek sięgnie wysokości około 180 mln funtów.

- Oczywiście taka zapłata nie odzwierciedla w pełni naszego podziwu dla tych, którzy troszczyli się o nas tak bohatersko. Ale dla naszych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej jest to dowód naszej wdzięczności za wasze poświęcenie - powiedziała premier rządu szkockiego, Nicola Sturgeon.

Ale to nie jedyne benefity, jakie uzyskają szkockie apteki. Otrzymają one dodatkowe 4,5 mln funtów jako płatność w ramach wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pracy personelu poniesionych w walce z COVID-19.

Każda apteka otrzyma jednorazową zryczałtowaną płatność w wysokości 1200 funtów, co daje łącznie 1,5 mln funtów dla wszystkich aptek w kraju. Pozostałe 3 milionów funtów zostaną rozdysponowane w zależności od poniesionych przez aptekę kosztów.

Więcej: www.chemistanddruggist.co.uk