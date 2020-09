Szkocja: z bólem gardła do farmaceuty

W Szkocji policzono, że taniej jest zapłacić farmaceucie za wyleczenie bólu gardła czy ucha niż lekarzowi za wizytę w zakresie takiej interwencji. Poza tym pacjent zyskuje pomoc medyczną bliżej domu i często bez konieczności czekania na wizytę lekarską.

Po korzystnych efektach programu NHS Pharmacy First, szkocki NHS planuje uruchomić program NHS Pharmacy First Plus i zwiększyć liczbę uczestniczących w nim farmaceutów.

Farmaceuci, którzy przystąpią do usługi i zobowiążą się do jej świadczenia przez co najmniej 25 godzin tygodniowo, 45 tygodni w roku, otrzymają płatność w wysokości 2000 funtów miesięcznie.

Na czym polega świadczenie?

Na tym, że mieszkaniec Szkocji, "z ulicy" może wejść do apteki i uzyskać poradę zdrowotną w zakresie drobnych chorób i powszechnych dolegliwości od specjalnie przeszkolonego farmaceuty.

Pomoc jest dostępna w przypadku schorzeń, takich jak ból gardła, ból ucha i opryszczka czy infekcje dróg moczowych. Farmaceuci są również w stanie zapewnić porady i leczenie z szerokiego zakresu chorób dermatologicznych.

- Nowa usługa pomoże ludziom uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej i porady bez konieczności udawania się do przychodni lekarskiej lub na oddział ratunkowy w celu uzyskania pomocy w trybie pilnym. Podczas obecnej pandemii ludzie ściśle przestrzegali zaleceń dotyczących zdrowia publicznego i korzystali z lokalnych aptek w celu uzyskania porady i pomocy medycznej - mówi Kirstin Cassells z NHS Forth Valley.

Specjaliści podkreślają też, że dzięki farmaceutom pacjenci uzyskują pomoc medyczną bliżej domu i często bez konieczności czekania wizytę lekarską.

W większości przypadków nie ma potrzeby umawiania się na wizytę. W razie potrzeby, farmaceuta wystawi też receptę. Może również skierować pacjenta do lekarza rodzinnego, jeśli uzna to za konieczne. Ma też prowadzić kartę leków pacjenta w celu odnotowania wszelkich porad i zastosowanego leczenia.

Więcej: https://nhsforthvalley.com, www.pharmacymagazine.co.uk