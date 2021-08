Szkolenie: kiedy hurtownia lub producent ograniczają dostępność do leku. Co zrobić?

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie on-line z cyklu "webinarowa środa" pt. "Ograniczenia w dostępnie do leku przez hurt lub producenta. Analiza przypadku, metody rozwiązywania".

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co zrobić, by zlikwidować lub znacząco zmniejszyć ograniczenia w dostępie do leku przez hurt lub producenta.

Ograniczenia są szczególnie dokuczliwe, gdy dotyczą tylko niektórych aptek. Na podstawie analizy przypadku przedstawione zostaną wybrane metody postępowania.

Przedstawione zostaną dodatkowe skutki intensywnych działań farmaceutów, czyli wpływ na ogólną dostępność do leków, a także na ich pozytywne postrzeganie, głównie przez pacjentów.

Harmonogram spotkania:

19.00-19.05: Otwarcie webinaru

19.05-19.15: Prezentacja produktowa

19.15-20.15: Ograniczenia w dostępnie do leku przez hurt lub producenta. Analiza przypadku, metody rozwiązywania.

Prelegent: mgr farm. Mariusz Politowicz, kierownik i właściciel apteki “Pod Wagą” w Pleszewie. Magister farmacji od 1988 roku. Absolwent ówczesnej poznańskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, dziś pod nazwą Poznański Uniwersytet Medyczny. Drugą kadencję z rzędu członek Naczelnej Rady Aptekarskiej (Kaliska OIA). Dyżurami aptek zajmuje się od 1992 r. Nie dyżuruje od 1 stycznia 2016 roku.

Partner spotkania: FARMINA, SALUS International.

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Rejestracja: https://slaskaoia.clickmeeting.com