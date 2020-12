Szwajcaria zmienia system raportowania działań niepożądanych

Od 1 stycznia 2021 r. raporty dotyczące polekowych działań niepożądanych mają być przesyłane bezpośrednio do Swissmedic, szwajcarskiego urzędu ds. rejestracji i kontroli leków (fot. Pixabay)

Obecnie pracownicy opieki medycznej są zobowiązani do zgłaszania wystąpienia poważnego lub wcześniej nieznanego działania niepożądanego leku do jednego z sześciu Regionalnych Centrów Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Od nowego roku to się zmienia.

Od 1 stycznia 2021 r. raporty dotyczące polekowych działań niepożądanych mają być przesyłane bezpośrednio do Swissmedic, szwajcarskiego urzędu ds. rejestracji i kontroli leków. Elektroniczny system oraz formularz raportu na stronie Swissmedic zostaną odpowiednio zmodyfikowane. Pracownicy ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii będą analizować wszystkie przychodzące zgłoszenia i decydować, na podstawie określonych kryteriów, czy zgłoszenie należy przesłać do Regionalnego Centrum Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, czy zajmie się tym nadzór Swissmedicu. Procedura ta ma na celu ustanowienie Urzędu jako centralnego punktu kontaktowego dla raportowania wszystkich zgłoszeń działań niepożądanych. Więcej: www.swissmedic.ch

