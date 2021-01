Szybki test na COVID-19 na dworcu w Dreźnie

Od wtorku, 26 stycznia, w aptece zlokalizowanej na Dworcu Głównym w Dreźnie, można zrobić sobie szybki testy antygenowy na obecność koronawirusa. Wynik otrzymuje się po 15–30 minutach. Koszt: 45 euro.

Jak wyjaśnia właścicielka City-Apotheke, idea wprowadzenia takiej usługi pojawiła się po zdarzeniu, jakie miało miejsce kilka dni temu.

"Do apteki na dworcu przyszła starsza pani. Powiedziała, że właśnie otrzymała telefon od swojej córki, jadącej do seniorki wraz z jej wnuczką. One z kolei dowiedziały się niespodzianie, że kilka dni temu miały kontakt z osobą, u której wykryto koronawirusa. Kobieta nie wiedziała, co zrobić: czy powinna przyjąć je w swoim mieszkaniu, czy powinny zanocować w hotelu? A może powinny wrócić z powrotem do Berlina pociągiem?" - relacjonuje farmaceutka.

Ostatecznie udało się znaleźć możliwość wykonania takiego szybkiego testu u obu kobiet. Jednak opcja wykonania go na miejscu na dworcu bardzo ułatwia sprawę. Od 26 stycznia, po przeszkoleniu farmaceutów, będę oni mogli wykonywać testy.

To rozwiązanie odbywa się za zgodą niemieckiej izby farmaceutów i MZ, przy wsparciu Saksońskiego Stowarzyszenia Farmaceutów, Saksońskiej Krajowej Izby Farmaceutów i saksońskiej minister spraw społecznych.

