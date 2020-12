Tak zaplanowane szczepienia będą trwać latami?

Zakup 60 milionów szczepionek, przy liczbie 1 miliona szczepień miesięcznie, oznacza 60 miesięcy. Pięć lat. Potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Matematyki nie da się oszukać - napisał na TT wiceprezes NRA, Marek Tomków.

Rząd ogłosił narodowy program szczepień przeciw COVID-19, a NFZ warunki dla podmiotów, które chcą wykonywać szczepienia. Zgodnie z nim, do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.

Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski uznał, że w wersji optymistycznej możliwe będzie zaszczepienie 1 mln osób miesięcznie. Dodatkowo należy pamiętać o drugiej dawce szczepionki, którą należy podać w ciągu 21-28 dni od pierwszej.

Tak czy inaczej, cały proces szczepień populacji, którą rząd chce objąć immunizacją, w wersji optymistycznej i bez zakłóceń (co w przypadku zachorowań osób z zespołów szczepiennych?) zajmie 31 miesięcy, czyli ponad 2,5 roku.

Rząd zapowiada też bonusy dla osób zaszczepionych. Jednak co ze sprawiedliwością wobec obywateli, kiedy dostępność do szczepienia nie będzie wypadkową ich chęci, ale możliwości systemu i niektórzy nabędą korzyści później niż by chcieli?

Już dziś zdaniem lekarzy, wymagania NFZ są zbyt wygórowane. Program skomentowali też farmaceuci. Dyskusja na ten temat toczy się m.in. na Twitterze.

"Zakup 60 milionów szczepionek, przy liczbie 1 miliona szczepień miesięcznie, oznacza 60 miesięcy. Pięć lat. Potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Matematyki nie da się oszukać" - napisał wiceprezes NRA, Marek Tomków.

Wiceszef NRA i prezes stołecznej OIA, Michał Byliniak rozwija te zawiłości matematyczne:

"Planowana liczba zamówionych dawek szczepionki przeciwko COVID - 62,141 mln, każdy pacjent powinien otrzymać dwie dawki co oznacza, że chcemy zaszczepić 31,0705 mln pacjentów co daje 87,98% mieszkańców Polski, co wskazywałoby na chęć zaszczepienia całej populacji 12+.