Takeda: pomoc firmy w walce z COVID-19 przekroczyła 1,2 mln zł

W pierwszym miesiącu epidemii Takeda zdecydowała o przestawieniu jednej z linii produkcyjnych w zakładzie Takedy w Łyszkowicach na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Wkrótce trafi on bezpłatnie do szpitali.

Po przejściu odpowiedniego procesu administracyjnego płyn został dopuszczony do użycia i trafi na rynek. Znaczna część produkcji zostanie przekazana polskim szpitalom bezpłatnie. - Przekażemy nasz produkt szpitalom oraz hospicjom, które wciąż bardzo potrzebują środków sanitarnych, jak również organizacjom działającym na rzecz pacjentów szczególnie narażonych na konsekwencje zakażenia koronawirusem – podkreśla Magda Zbrzeźniak, dyrektor medyczna Takeda Pharma. Do tej pory Takeda Pharma wsparła 120 szpitali, hospicjów i organizacji pacjenckich przekazując im maseczki chirurgiczne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej. Ponadto, z początkiem marca, we współpracy z ośrodkami leczniczymi i w odpowiedzi na rekomendację Ministerstwa Zdrowia, Takeda Pharma, producent leków m.in. dla pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), uruchomiła program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów. W tej chwili programem objęci są pacjenci znajdujący się pod opieką jedenastu ośrodków leczniczych. Ich liczba sukcesywnie rośnie. Firma zapewniła też pomoc psychologiczną pacjentom skupionym wokół organizacji, z którymi Takeda współpracuje na co dzień. Przygotowała i wydrukowała ulotkę zawierającą porady związane m.in. z leczeniem hemofilii i chorób genetycznych w warunkach epidemii COVID-19, a pacjenci z hemofilią uzyskali dostęp do filmów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych. Łączna wartość pomocy w związku z epidemią COVID-19, udzielonej przez Takeda Pharma, przekroczyła 1,2 mln złotych.

