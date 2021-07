Technik farmacji rozwiązaniem na niedobory farmaceutów? Propozycja IGWPAiA

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (IGWPAiA) proponuje, by techników podzielić na trzy grupy: technik farmaceutyczny stażysta, technik farmaceutyczny i technik farmacji.

We wpisie na Facebooku Izba przedstawiła pewne rozwiązanie dotyczące przyszłości techników farmaceutycznych.

"Wraz z Łukaszem Ludwiczakiem chcemy poprzez propozycję rozwiązania kłopotu z częstym brakiem magistrów na zmianie w aptece doprowadzić do doskonalenia zawodowego, unowocześnienia, odświeżenia. Ministerstwo w porozumieniu z GIF doskonale zdaje sobie sprawę ze skali problemu, przy okazji listy leków dopuszczonych do obrotu w punktach delikatnie ten temat został poruszony" - piszą autorzy pomysłu.

Tłumaczenie środowiska magistrów, że jest ich po prostu za mało już nie wystarcza, bo nie zmienia to sytuacji, nie mają też gotowego pomysłu, propozycji jak ten problem rozwiązać.

Zarys wygląda tak, technicy będą podzieleni na 3 grupy:

1. Technik farmaceutyczny stażysta,

2. Technik farmaceutyczny,

3. Technik farmacji.

Technik sam zostałby w aptece

Technik farmacji to osoba z udokumentowanym, 15 letnim stażem pracy w aptece ogólnodostępnej mogąca pozostać sama w aptece pod warunkiem, że przez połowę godzin funkcjonowania apteki obecny jest magister farmacji. Nie ma opcji, że zostaje cały dzień sam, podlega kontroli i ma możliwość codziennej konsultacji.

Technik ten musi zdobywać punkty edukacyjne, podobnież jak magistrowie, tutaj bardzo chętnie przyjmą nas wydziały farmaceutyczne, szkolenia te będą oczywiście odpłatne i dotyczyły tylko punktów "twardych".

Tak wstępnie wygląda zarys wizji Izby co do rozwoju zawodu technika, zobaczymy jak "góra" się do tego ustosunkuje. Jest to dobre rozwiązanie, nie ma tłumaczenia, że co roku zbyt mało jest miejsc na wydział farmaceutyczny bo to się nie zmieni, nie ma odpowiedzi nie, bo nie. Musi być dialog, żadnego wychodzenia na ulicę, pod sejm. Myślę, że przed nami długa droga, może i wyboista, ale warto - podkreślają autorzy tego rozwiązania.

Pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem:

"Uważam, że świetny pomysł. Technicy z długim stażem pracy powinni być traktowani poważnie i należałoby zwiększyć ich uprawnienia ze względu na długość stażu w zawodzie"

"Tak, tak i jeszcze raz tak obowiązkowe szkolenia dla techników i aktualizacja list co może być w punkcie aptecznym".

Padło też pytanie: jak w ten zarys wpisują się technicy pracujący w aptekach szpitalnych i innych zamkniętych? Często wiele lat pracujący również w aptekach ogólnodostępnych?