Ten dzień przejdzie do historii

Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy zdecydowali się poprzeć tę ustawę. Dziękuję również stronie rządowej za poparcie i wielogodzinne, merytoryczne dyskusje. Ten dzień z pewnością przejdzie do historii - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

- Jestem przekonana, że stworzenie ram prawnych do świadczenia usług farmaceutycznych na europejskim poziomie stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiej farmacji - powiedziała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

10 grudnia posłowie przychylili się do rekomendacji sejmowej komisji zdrowia i odrzucili część poprawek Senatu zaproponowanych kilka dni temu do ustawy o zawodzie farmaceuty. Dzisiejsze głosowanie w Sejmie kończy procedowanie ustawy. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.

- Pierwsza fala pandemii koronawirusa jednoznacznie pokazała, że apteki oraz pracujący w nich farmaceuci są jednym z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia, dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów - podkreślała w październiku Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Z kolei Michał Byliniak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie i wiceszef NRA, przypominał na Twitterze, że ustawa jest też zasługą, między innymi byłych wiceministrów zdrowia odpowiadających za politykę lekową - Krzysztofa Łandy oraz Marcina Czecha, którzy współpracowali ze środowiskiem farmaceutów w tworzeniu założeń ustawy.