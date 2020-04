Toruń: 1000 zł brutto premii za obecność w pracy

Jedna z sieci zaoferowała swoim pracownikom 1000 zł brutto premii za pełną frekwencję w pracy w okresie od połowy do końca marca. - To walka o personel, o ciągłość pracy aptek - mówi jedna z farmaceutek.

Sieć mająca swoje placówki także w Toruniu, za brak absencji od 16 do 31 marca br. zaoferowała farmaceutom 1000 zł brutto premii. Za obecność w 75 procentach - 750 zł, a za połowę obecności - 500 zł. Podobne premie miały zaoferować także inne sieci - pisze gazeta Nowości. Dziennik Toruński.

- To walka o personel, o ciągłość pracy aptek. Część zatrudnionych nie jest farmaceutami tylko np. technikami, a zgodnie z przepisami działająca apteka musi mieć w składzie farmaceutę. Tymczasem szczególnie farmaceutki, będące matkami młodszych dzieci, wolały w marcu skorzystać ze specjalnie płatnej opieki nad dzieckiem. Nawet premie nikogo nie skuszą, jeśli w pracy ma ryzykować, a jest odpowiedzialnym rodzicem - mówi gazecie pracownica jednej z aptek w Toruniu.

Choć apteki są wyposażone w środki ochrony osobistej, to farmaceuci nie kryją, że są przemęczeni i zestresowani. - To zaczyna nam coraz bardziej dokuczać. Od indywidualnej wrażliwości i wytrzymałości zależy, czy farmaceuta obecnie jest jeszcze w stanie doradzać klientowi. Tym bardziej, że wielu z nich zaczęło zachowywać się jak pacjenci, a farmaceutów traktować jak lekarzy, do których nie mogą się teraz dostać na wizytę - tłumaczy farmaceutka.

