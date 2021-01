UK: będą szczepić 24 godziny 7 dni w tygodniu

Szczepienia przeciw Covid-19 będą oferowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, kiedy tylko zapewniona zostanie odpowiednia liczba preparatów - zapowiada premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Cel - szczepić 2 mln osób tygodniowo.

Premier powiedział, że planuje wydłużyć godziny otwarcia ośrodków szczepień - obecnie większość z nich jest czynna od 08:00 do 22:00.

Plan, by uruchomić całodobowy projekt szczepień, będzie wpierw elementem pilotażu testowanym w wybranych miejscach. Na razie barierą tego rozwiązania do zastosowania w całym kraju jest niska w porównaniu do popytu podaż szczepionek.

Jak podaje BBC, w ubiegłym tygodniu NHS (odpowiednik polskiego NFZ) dysponował nieco ponad milionem dawek i zużył większość z nich.

W tym tygodniu ma być ich więcej, ale jeszcze za mało, aby szczepić dwa miliony osób tygodniowo. To cel, jaki rząd zamierza osiągnąć w nadchodzącym czasie.

Aktualnie Wielka Brytania ma obecnie dostęp do dwóch szczepionek - szczepionki Pfizer-BioNTech i drugiej wyprodukowanej we współpracy z Oxford University i AstraZeneca.

Trzecia szczepionka wyprodukowana przez amerykańską firmę Moderna została zatwierdzona, ale nie jest jeszcze dostępna.

Do 11 stycznia w Wielkiej Brytanii 2,4 miliona ludzi otrzymało pierwszą dawkę szczepionki.

Więcej: https://www.bbc.com/