UK: czas przejść od chwalenia farmaceutów do konkretów

Farmaceuci okazali się w tym roku fundamentem dla lokalnych społeczności. Ich drzwi pozostały otwarte, a farmaceuci serdeczni i mądrzy - potwierdził partyjny kolega posła, Jacob Rees-Mogg (fot. Pixabay)

Elliot Colburn, poseł Partii Konserwatywnej z okręgu Carshalton i Wallington, wezwał do parlamentarnej debaty na temat rozszerzenia roli aptek i zaproponowania takiego modelu finansowania, by odzwierciedlał on ich pracę i zaangażowanie w walkę z COVID-19.

- Farmaceuci pozostali otwarci podczas tej pandemii, nie tylko w Carshalton i Wallington, ale w całym kraju. Sami mówią, że są gotowi zrobić o wiele więcej niż obecnie, w tym w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19. Czy możemy więc przeprowadzić debatę na temat rozszerzenia roli aptek lokalnych i zapewnienia modelu finansowania, który odzwierciedli pracę, którą wykonują? - pyta poseł. - Farmaceuci okazali się w tym roku fundamentem dla lokalnych społeczności. Ich drzwi pozostały otwarte, a farmaceuci serdeczni i mądrzy - potwierdził partyjny kolega posła, Jacob Rees-Mogg. Dodał: - Były wzorem dla służby publicznej. Chciałbym pochwalić apteki za pracę, jaką wykonały podczas pandemii. Dążenie do zaszczepienia populacji będzie wymagało wielkiego wysiłku narodowego. Wniosek o debatę zwraca uwagę na rolę farmaceutów w rozprowadzaniu i podawaniu szczepionki. Elliot Colburn ma absolutną rację, podnosząc ten temat. To spotkało się z uznaniem ze strony National Pharmacy Association. Dyrektor generalny organizacji, Mark Lyonette, zauważa, że cieszą go takie pochwały pod adresem farmaceutów, jednak dodaje, że nadszedł czas, aby zamienić to wsparcie w czyny i zapewnić odpowiednie finansowanie. Więcej: https://www.pharmacy.biz/

