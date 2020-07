UK: do zakażenia farmaceuty doszło w miejscu pracy? Jest obowiązek zgłoszenia

Czterech na dziesięciu farmaceutów, którzy zostali zarażeni Covid-19, uważa, że ​​zarazili się tą chorobą podczas pracy w aptece - wynika z badania przeprowadzonego przez Związek PDA (The Pharmacists' Defence Association).

W badaniu wzięło udziało udział 556 farmaceutów, z czego 122 potwierdziło, że zostali zakażeni koronawirusem. 49 z nich uznało, że do zakażenia doszło w miejscu pracy.

Tylko pięciu z tych 49 farmaceutów powiedziało, że ich pracodawca zgłosił infekcję do Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive) zgodnie z Przepisami dotyczącymi zgłaszania urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń z 2013 roku (RIDDOR).

RIDDOR nakłada na pracodawców prawny obowiązek zgłaszania zawodowego narażenia na chorobę. Jednak podczas posiedzenia brytyjskiego Parlamentu, jego członkowie usłyszeli, że w okresie od 10 kwietnia do 30 maja nie było żadnych powiadomień dotyczących Covid-19 z aptek do HSE.

Związkowcy apelują do pracodawców, którzy zatrudniają farmaceutów w aptekach, by pochylili się nad tą sytuacją i jeśli faktycznie okoliczności wskazują, że do zakażenia doszło w miejscu pracy, zgłaszali to do Inspekcji.

Wyrażają też zdziwienie, że mimo iż farmaceuci za pierwszym stołem byli narażeni na kontakt z zakażonymi pacjentami, ani rządu, ani samorządu nie zastanowił brak zgłoszeń.

