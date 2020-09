UK: lekarze zamknęli gabinety, ciężar opieki spadł na apteki

Dwie piąte brytyjskich farmaceutów twierdzi, że ze powodu ograniczonego dostępu do lekarza pierwszego kontaktu z powodu epidemii, mieli do czynienia z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu ich pacjentów. Czują się obciążeni pracą, którą powinien wykonywać lekarz.

Pharmacy Magazine przeprowadziła ankietę wśród farmaceutów, w dniach 3-5 września. Spośród 151 ankietowanych farmaceutów, 82 procent stwierdziło, że obciążenie pracą było znacznie wyższe niż przed pandemią z powodu zamkniętych drzwi lekarzy pierwszego kontaktu.

Zdecydowana większość (87 procent) twierdzi, że spędza więcej czasu pomagając pacjentom uzyskać dostęp do informacji o przepisanych im lekach.

Otrzymują też większą liczbę zapytań o usługi, które w innym przypadku mogłyby być świadczone przez lekarza pierwszego kontaktu lub nie są finansowane w ramach umów z aptekami.

Jeden z farmaceutów ocenił, że każdego dnia pojawia się co najmniej sześciu pacjentów, którzy chcą dokonać pomiaru ciśnienia krwi lub BMI, przekierowanych od lekarza do apteki.

- To po prostu oburzające, że lekarze chowają się za zamkniętymi drzwiami, aby się chronić - oceniają dla PM brytyjscy farmaceuci.

Co niepokojące, 82 procent stwierdziło, że pacjenci proszą ich o leczenie lub diagnozowanie schorzeń poza ich kompetencjami jako farmaceutów. Często zgłaszano problemy z zębami, infekcje ucha i choroby skóry. Kilku pracowników zostało poproszonych o wykonanie badania piersi. Byli nawet pacjenci, którzy przynieśli do apteki mocz do analizy.

Do aptek przychodzą też pacjenci po leki inhalacyjne, ale nie posiadający recepty, ponieważ nie mogli nawet skontaktować się ze swoim lekarzem telefonicznie.

Sześćdziesiąt trzy procent ankietowanych farmaceutów stwierdziło, że jest bardzo lub bardzo zaniepokojonych tym, że polityka zamkniętych drzwi może mieć wpływ na zdrowie pacjentów. 38 procent przyznało, że osobiście zetknęło się z takimi sytuacjami.

Więcej: https://www.pharmacymagazine.co.uk