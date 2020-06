UK: postuluja, by farmaceuci mogli dokonać zmiany na recepcie

Brytyjskie Royal Pharmaceutical Society zaproponowało rozwiązanie, by farmaceuci mogli wprowadzać zmiany w receptach i w ten sposób minimalizować niepotrzebne opóźnienia w przyjmowaniu leków przez pacjentów.

W Polsce od niedawna farmaceuci zyskali prawo wystawiania recept farmaceutycznych dla pacjentów w sytuacji ich zagrożenia zdrowia oraz recept pro auctore i pro familia, a w Wielkiej Brytanii chcą iść dalej.

Niedawno Royal Pharmaceutical Society zaproponowało rozwiązanie, by farmaceuci mogli wprowadzać zmiany w receptach i w ten sposób minimalizować niepotrzebne opóźnienia w przyjmowaniu leków przez pacjentów.

W przypadku niedostępności leku proponowane zmiany umożliwiłyby farmaceutom dokonanie zmian mocy i postaci preparatu lub dostarczenie równoważnej wersji generycznej bez konieczności każdorazowego kontaktu z lekarzem.

"Poprawi to dostęp pacjentów do leczenia i zmniejszy obciążenie lekarzy. Jest to już powszechną praktyką w Szkocji" - podkreśla Towarzystwo.

Farmaceuci przypominają, że w ubiegłym roku wprowadzono praktykę, która umożliwia farmaceutom wydawanie leku o równoważnej mocy lub ilości w przypadku produktów deficytowych. Listę takich "zamienników" przygotowuje ministerstwo zdrowia.

Więcej: https://www.pharmacymagazine.co.uk/