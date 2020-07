UK: realnym zagrożeniem są apteki prowadzące sprzedaż na odległość

W Anglii jest zbyt wiele aptek, a te, które nie świadczą wystarczających usług, wpływają niekorzystnie na postrzeganie całego sektora aptecznego - powiedział Jay Patel, dyrektor wykonawczy sieci aptek Day Lewis podczas niedawnej konferencji National Pharmacy Association (NPA).

Nawiązał w ten sposób do systemu opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii, który oparty jest na trzech poziomach, w zależności od poziomu spełniania ustalonych kryteriów.

Pierwszym z nich jest wystarczająca dostępność personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Drugie obejmuje przystosowanie samej placówki do świadczenia usług. Trzecie kryterium reprezentuje zaangażowanie apteki w życie lokalnej społeczności oraz interakcję z pozostałymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej. Trzy poziomy akredytacji przekładają się na finansowanie trzech obszarów usług.

Patel dodał, że konieczna jest pewna racjonalizacja liczby aptek. Według danych NHS Digital opublikowanych w listopadzie ubiegłego roku w Anglii w sezonie 2018/19 było 11 539 aptek.

Jego zdaniem, owa racjonalizacja pomogłaby lepszej dystrybucji środków, jakie oferuje płatnik na serwisy opieki farmaceutycznej.

Ocenił również, że środowisko aptekarskie powinno się zjednoczyć i współpracować. Miał na myśli głównie podział na apteki indywidualne i sieciowe. Jego zdaniem, rzeczywistym przeciwnikiem są apteki prowadzące sprzedaż na odległość.

- Jest więcej wspólnego między tymi dwoma typami wykonawców niż to, co nas dzieli - powiedział, dodając, że to Amazon i Pharmacy2U są prawdziwym zagrożeniem.

