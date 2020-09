UK: wizyta w aptece, by się zaszczepić, trwa 10-15 minut

W Wielkiej Brytanii na grypę może zaszczepić nas farmaceuta w aptece, bez okazania recepty, co jest dużym ułatwieniem, ponieważ wystarczy tylko jedna wizyta - w aptece, nie trzeba iść po receptę do lekarza - opowiada mgr farm. Agnieszka Soroko.

"Od kilku dni kontaktuję się z brytyjskimi aptekami, w celu otrzymania dodatkowych informacji na temat szczepionek przeciwko grypie. Ważnym aspektem jest to, że w Wielkiej Brytanii na grypę może zaszczepić nas farmaceuta w aptece, bez okazania recepty (co jest dużym ułatwieniem, ponieważ wystarczy tylko jedna wizyta - w aptece, nie trzeba iść po receptę do lekarza), oczywiście po wcześniejszym wywiadzie z pacjentem. Wizyta trwa 10-15 minut" - relacjonuje w serwisie GdziePoLek.pl.

Na pytanie - "Jak zdobyć tam szczepionkę?", odpowiadam - to zależy od apteki. W niektórych aptekach trzeba zapisać się na wizytę na konkretną datę i godzinę. Wiele aptek oferuje możliwość zapisów online. Na ten moment widzę, że spokojnie można znaleźć wolne miejsca. W innych aptekach natomiast wystarczy przyjść wtedy, kiedy nam pasuje i kupić bądź otrzymać za darmo szczepionkę. Apteki zapraszają pacjentów na konsultację już od najbliższych tygodni.

Dodatkowo, poza apteką, w UK zaszczepić się można również w przychodni, a także u położnej.

Z wielu stron słyszymy, że problem braku szczepionek w Polsce jest spowodowany naszym postępowaniem w przeszłości. W Polsce wyszczepialność na grypę wynosiła ok. 4%.

W Wielkiej Brytanii szczepi się znacznie więcej osób. Public Health England podaje, że w poprzednim sezonie podano prawie 15,5 mln szczepionek, a dane te dotyczą tylko osób, którym szczepionka została refundowana. Możemy więc sobie wyobrażać, że liczba wszystkich zaszczepionych jest stanowczo wyższa. Tamtejsze ministerstwo zdrowia, w swoich planach na ten sezon, chce osiągnąć przynajmniej 75% wyszczepialność w grupach ryzyka, czyli wśród osób, które otrzymają szczepionkę bezpłatnie.

Więcej: https://www.gdziepolek.pl/