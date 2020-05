UK: wrócili do zawodu na czas epidemii. Pozostaną na dłużej?

Szesnaście procent wszystkich respondentów odpowiedziało, że na czas epidemii wróciło do pracy w aptece (20 proc. techników farmaceutycznych i 14 proc. farmaceutów) (fot. archiwum)

Władze brytyjskie zwracały się w czasie epidemii do pracowników medycznych w deficytowych zawodach, by występowali o czasową rejestrację zawodu (temporary registration). Apel był skierowany np. do fizjoterapeutów, lekarzy, farmaceutów.

Jak wynika z raportu General Pharmaceutical Council’s, na apel rządu odpowiedziało 6515 byłych farmaceutów i techników farmaceutycznych, którzy otrzymali czasową rejestrację, umożliwiającą im pracę w aptekach podczas kryzysu. Są to osoby, które wcześniej dobrowolnie usunęły się z rejestru GPhC lub zostały usunięte z powodu nieprzedłużenia licencji w ciągu ostatnich trzech lat. W drugiej połowie kwietnia GPhC przeprowadził ankietę wśród 1255 takich przedstawicieli zawodu pytając ich czy w związku z rejestracją czasową podjęły pracę w aptece i czy zamierzają pozostać w niej na dłużej. Wśród respondentów było 63 proc. farmaceutów i 37 proc. techników. Szesnaście procent wszystkich respondentów odpowiedziało, że na czas epidemii wróciło do pracy w aptece (20 proc. techników farmaceutycznych i 14 proc. farmaceutów). Kolejne 15 procent stwierdziło, że planuje wrócić do praktyki w najbliższej przyszłości, przy czym częściej deklarowali to technicy farmaceutyczni. Jednak 52 procent farmaceutów i 37 procent techników farmaceutycznych stwierdziło, że jeszcze nie zdecydowało, czy wrócą. Dwadzieścia procent ankietowanych farmaceutów i 27 procent techników farmaceutycznych stwierdziło, że już zdecydowało się nie wracać do zawodu. Więcej: www.independentpharmacist.co.uk

