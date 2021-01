UOZF: ważna dla farmaceutów i propacjencka

Ustawa o zawodzie farmaceuty to dla tej grupy zawodowej bardzo ważny dokument. Określany jest on jednak także jako propacjencki. Jakie nowości będą czekać na pacjentów w aptekach w najbliższej przyszłości? - podsumowuje serwis GdziePoLek.pl.

Ustawa o zawodzie farmaceuty otwiera możliwość objęcia pacjentów profesjonalną opieką farmaceuty. Wielu pacjentów uważa, że farmaceuci już się nimi „opiekują”, ponieważ doradzają szeroko w sprawach zdrowia i leków. Jednak "prawdziwa" opieka farmaceutyczna to coś dużo więcej niż tradycyjne porady przy aptecznym okienku.

Przegląd lekowy to kompleksowa analiza wszystkich stosowanych przez pacjenta produktów – leków na receptę i bez, ale także suplementów diety, produktów ziołowych czy wyrobów medycznych. Analizie podlegają zarówno preparaty stosowane stale, jak i te przyjmowane doraźnie. Farmaceuta sprawdzi, czy występują pomiędzy nimi niekorzystne oddziaływania (interakcje) oraz porozmawia z Tobą na temat tego, czy odczuwasz jakieś negatywne skutki terapii. Farmaceuta może także porozmawiać o kosztach terapii i zaproponować ich optymalizację.

Konsultacje farmaceutyczne to rodzaj rozwiniętej porady, w trakcie której farmaceuta może rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące terapii, a pacjent może uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich leków. Konsultacja może mieć także formę instruktażu obsługi sprzętu medycznego takiego jak glukometr, nebulizator, inhalator, pulsoksymetr czy ciśnieniomierz.

Jednym ze świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej będzie plan opieki. Dokument będzie uszczegóławiał konkretne cele zdrowotne możliwe do osiągnięcia przez pacjenta, uwzględniając problemy, na jakie napotyka on w trakcie swojej terapii. Może być to poprawa kontroli glikemii u cukrzyków, osiągnięcie prawidłowych wyników pomiarów ciśnienia tętniczego czy spadek masy ciała u pacjenta zmagającego się z otyłością.

Ustawa przyznaje farmaceutom prawo wykonywania prostych badań diagnostycznych. Będą to testy pomagające ocenić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia i wychwycić ewentualne problemy. Na ten moment nie jest znany katalog badań, jakie będą wykonywane w aptece – uściśli to dopiero stosowne rozporządzenie.