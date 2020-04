USA: dr Anthony Fauci skrytykował władze za późną reakcję na SARS-CoV-2. Nie będzie jednak dymisji

Biały Dom zdementował, że prezydent Donald Trump nie zwolni amerykańskiego eksperta od chorób zakaźnych, dr Anthony'ego Fauciego. Naukowiec miał narazić się prezydentowi oceną, że władze zbyt późno zareagowały na koronawirusa.

Cała sprawa zaczęła się od chwili, gdy naukowiec stwierdził, że można by ocalić życie wielu ludzi, gdyby szybciej zareagowano na pojawienie się koronawirusa i wprowadzono restrykcje.

W reakcji na to, jeden z republikańskich kandydatów do kongresu stworzył twittowe hasło #FireFauci, sugerujące potrzebę zwolnienia Fauciego, odnoszącego się krytycznie do reakcji władz na zagrożenie.

Z prezydenckiego konta na twitterze hasło zostało podane dalej. To spowodowało wzrost spekulacji, że rezydent zamierza zwolnić Fauciego.

13 kwietnia zareagował rzecznik Białego Domu: - Prezydent Trump nie zwalnia doktora Fauciego. Dr Fauci był i pozostaje zaufanym doradcą prezydenta Trumpa.

Fauci niejednokrotnie wcześniej reagował na wypowiedzi prezydenta, który wypowiadał się w kwestiach naukowych, chociażby w temacie hydroksychlorochiny.

Naukowiec był też pytany o zdarzenia dokumentujące wczesne ostrzeżenia, które miały docierać do Białego Domu na temat nowego koronawirusa. Przyznawał, że wcześniej wprowadzone restrykcje mogłoby uratować życie wielu osób.

Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą zgonów na Covid-19 na świecie. Najwięcej osób w USA zmarło w stanie Nowy Jork - 10 085.

79. letni Fauci kieruje federalną agencją ds. chorób zakaźnych od 1984 roku, zarówno kiedy rządzili republikanie, jak i demokraci. Republikanin George W. Bush uhonorował go Prezydenckim Medalem Wolności w 2008 roku.

Niektóre sondaże podczas kryzysu zdrowia publicznego wykazały, że Amerykanie ufają mu bardziej niż Trumpowi.

Źródła: cnn.com, aljazeera.com