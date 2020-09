USA: leki do domu dostarczy Uber

Uber rozpoczyna działalność w zakresie dostaw do domu leków na receptę z platformą NimbleRx - informuje forbes.com. W związku z epidemią koronawirusa więcej osób szuka możliwości dostępu do leków bez konieczności wizyty w aptece.

Uber zapowiedział wejście w nowy projekt polegający na dostarczania leków na receptę za pomocą platformy startupowej NimbleRx. Pierwsze usługi w tym zakresie obejmą obszar Seattle i Dallas. Później mają być rozszerzone na kolejne części USA. Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.

Aktualnie NimbleRx współpracuje z ponad 700 aptekami w 34 stanach. Są to zwykle sieci aptek liczące od 10 do 20 placówek. Spółka liczy na to, że współpraca z Uberem przyciągnie większe podmioty.

Partnerstwo Uber-NimbleRx ma być odpowiedzią na działania dużych sieci aptek, takich jak CVS Health i Walgreens Boots Alliance, które inwestują więcej w opcje dostawy do domu leków na receptę i związaną z nim technologię, po przejęciu przez Amazon dwa lata temu apteki internetowej PillPack.

Wejście w ten biznes jest też związane z rosnącym w USA odsetkiem seniorów i starzejącym się społeczeństwem oraz wydarzeniami związanymi z epidemią koronawirusa - więcej osób szuka możliwości dostępu do leków bez konieczności wizyty w aptece.

Szacunkowo średni czas oczekiwania na dostawę ma wynieść mniej niż 30 minut.

