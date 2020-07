USA oficjalnie opuściły WHO

Aż 15 porc. budżetu WHO stanowiły środki przekazywane przez USA (Fot. Archiwum)

Stany Zjednoczone 7 lipca br. oficjalnie opuściły Światową Organizację Zdrowia (WHO). To konsekwencja ostrej krytyki przez prezydenta Donalda Trumpa WHO za jej reakcję na pandemię koronawirusa.

Senator z Partii Demokratycznej Bob Menendez komentując decyzje prezydenta wskazał, że ten krok nie będzie chronić amerykańskich chorych i interesów - to pozostawia Amerykanów chorymi, a Amerykę samotną. Prezydent USA niemal od początku pandemii krytycznie wyrażał się o WHO, twierdząc, że ta działająca ramach ONZ organizacja sprzyja Chinom. Trump zarzucał jej również nieudolne pozyskiwanie i dzielenie się informacjami na temat koronawirusa. Po opuszczeniu WHO przez Stany Zjednoczone do organizacji należą 193 kraje. Jej budżet opiera się na dobrowolnych składkach państw członkowskich. Do tej pory, aż 15 porc. budżetu WHO stanowiły środki przekazywane przez USA. Więcej: gazeta.pl

