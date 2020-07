USA: tu również zapomniano o roli, jaką mogą odegrać farmaceuci w walce z COVID-19?

Amerykańscy farmaceuci są rozczarowani faktem, że w toczących się w Kongresie USA pracach nad projektami ustaw dotyczących walki z COVID-19 i przygotowania się na sezon grypowy, zostali pominięci jako dostawcy usług związanych z testowaniem i szczepieniem.

W USA trwają prace legislacyjne nad kolejnym pakietem walki z COVID-19, w którym jest zawarty również element dotyczący wykonywania testów i szczepień na grypę oraz koronawirusa. To, na co zwracają uwagę, to fakt, że w tych rozwiązaniach nie wskazuje się jasno farmaceutów jako dostawców tych usług, a co za tym idzie, pomija się aspekt finansowania.

Zwraca na to uwagę m.in. Amerykańskie Stowarzyszenie Farmaceutów (American Pharmacists Association, APhA).

- W mediach jest dużo informacji na temat farmaceutów przeprowadzających testy na obecność COVID-19. Sytuacja wygląda jednak tak, że aktualnie musimy prosić farmaceutów, aby robili to za darmo. To nie ma sensu i jest niesprawiedliwe - powiedział w wywiadzie dla Pharmacy Times prezes APhA, Michael Hogue.

Hogue dodał, że status dostawcy usług w ramach Medicare ma zasadnicze znaczenie dla dostępności dla pacjentów. Zauważył, że ogromny odsetek pacjentów mieszka w promieniu kilku mil od apteki. W związku ze zbliżającym się sezonem szczepień przeciwko grypie i potencjalnym pojawieniem się szczepionki przeciwko koronawirusowi, dostęp ten staje się ważniejszy niż kiedykolwiek. Jednak obecnie negocjowany w Kongresie pakiet nie obejmuje uregulowania świadczenia usług przez farmaceutów.

- APhA jest rozczarowana faktem, że ustawa HEALS w postaci ogłoszonego 27 lipca pakietu legislacyjnego Senatu, dotyczącego walki z koronawirusowem o wartości 1 biliona dolarów, nie zawiera wskazania farmaceutów jako dostawców usług w ramach części B Medicare w obszarze walki COVID-19 oraz testów i szczepień przeciwko grypie - dodał Scott Knoer, wiceprezes organizacji.

APhA przygotowała petycję w tej sprawie do przedstawicieli Kongresu i zachęca farmaceutów do jej wysyłania.

Więcej: www.pharmacytimes.com