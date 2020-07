USA wykupiły cały zapas remdesiviru

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa gromadzi zapasy leku remdesivir wykupując niemal całą dostępną partię. Pozostałe kraje, które chciałyby wykorzystać lek w terapii pacjentów chorych na COVID-19, będą musiały zaczekać.

USA wykupiły ponad 500 tys. dawek remdesiviru, czyli całą wyprodukowaną lipcową partię oraz 90 procent partii sierpniowej i wrześniowej. Oznacza to, że zakupiono praktycznie cały zapas leku, nie zostawiając nic dla Europy czy innych kontynentów. Teraz muszą one czekać na wyprodukowanie kolejnej partii około trzech miesięcy - pisze Business Insider powołując się na brytyjski "Guardian" .

Producentem remdesiviru jest amerykański koncern farmaceutyczny Gilead. Kilka dni temu spółka podała, za ile będzie sprzedawać lek i zapewniła przy tym, że jego cena została ustalona tak, by nie było do niego problemów z dostępem.

- Prezydent Trump zawarł świetną umowę, mającą zapewnić Amerykanom dostęp do pierwszej autoryzowanej terapii pacjentów z COVID-19 – oświadczył Alex Azar, amerykański sekretarz ds. zdrowia i służby zdrowia, którego cytuje "Guardian". - W miarę możliwości, chcemy by każdy amerykański pacjent, który potrzebuje remdesiviru, mógł go otrzymać. Administracja prezydenta robi wszystko, co w naszej mocy, aby dowiedzieć się więcej o ratujących życie terapiach i zabezpieczyć dostęp do leczenia dla Amerykanów – dodał.

Z kolei jak pisze money.pl, swoje obawy wyrażają europejscy naukowcy, którzy mają wątpliwości zarówno do jednostronnych działań USA ws. remdesiviru, jak i potencjalnych działań tego kraju w przyszłości, gdy już zostanie wynaleziona szczepionka.

Natomiast brytyjska gazeta podaje, że lek ten jest objęty patentem Gilead, co oznacza, że nie mogą go produkować inne firmy, co spowalnia też proces weryfikacji preparatu.

