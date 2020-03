W czasach epidemii farmaceuci mają pełnić też obowiązki służebne

Farmaceuci tak jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni wykonują zawód zaufania publicznego (fot. archiwum)

Pracownicy jednej z sieci aptek zlokalizowanej we Wrocławiu informują, że pracodawca nie zapewnił im żadnych środków bezpieczeństwa. Usłyszeli jedynie od zarządu spółki, że ich praca to misja. W końcu jednak dotarły i do nich środki ochronne.

Jak poinformował "Wyborczą" pracownik wrocławskiej apteki DOZ, zarząd sieci nie dostosował się do wytycznych Izby. - Nie ma żadnych stref buforowych, nie dostaliśmy maseczek ani płynów. Musimy radzić sobie sami. Kierowniczka mydło daje nam "spod lady", a mąż jednej z pracownic przyniósł cztery maski z pleksi, za które zapłaciliśmy z własnej kieszeni - opowiada. Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, zaznacza, że zalecenia Naczelnej Izby Aptekarskiej mają "charakter miękki", a ich wdrożenie zależy od lokalnej specyfiki: - Zalecenia są za każdym razem dostosowywane do konkretnych warunków lokalowych i technicznych apteki przez jej właściciela i kierownika w taki sposób, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a jednocześnie utrzymać możliwość zaopatrywania pacjentów w leki. Podejmując decyzję, zawsze trzeba wziąć pod uwagę te dwie wartości - wyjaśnia Piskorski. - Farmaceuci tak jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni wykonują zawód zaufania publicznego, na którego barki, zwłaszcza w czasach epidemii, spadają dodatkowe obowiązki "służebne" wobec społeczeństwa. W przypadku farmaceutów dotyczy to zaopatrzenia pacjentów w leki i poradę farmaceutyczną. Powyższe stanowisko nie jest moją subiektywna opinią, lecz wynika z przepisów prawa i było wielokrotnie potwierdzane przez samorząd zawodowy farmaceutów - dodaje. Jak informuje "Wyborcza", do apteki dotarły w końcu środki bezpieczeństwa. Farmaceuci otrzymali płyny do dezynfekcji, a także osłony z pleksi do zamontowania przy ladzie. - Maseczek dalej nie ma, ale te szybki to już duża różnica w komforcie psychicznym - kwituje z ulgą pracownik apteki.

