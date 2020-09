W Irlandii apteki zostały uznane za miejsca bezpieczne i przystosowane do immunizacji

Szczepienia należą do istotnego elementu rozszerzonej opieki farmaceutycznej i są najskuteczniejszą interwencją spośród usług profilaktycznych oferowanych w aptekach - ocenia prof. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia.

- Koniecznie trzeba ułatwić dostępność do szczepień. Polska zamierza zakupić 16 mln szczepionek przeciw COVID-19, przeliczając to na czas przeznaczony na szczepienia, wychodzi nam 8 mln godzin roboczych. Kto wyszczepi chętnych? - pytał podczas debaty "Rola pracowników ochrony zdrowia w poszerzaniu dostępności do szczepień" zorganizowanej Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, prof. Ernest Kuchar.

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Jacek Krajewski zapewnił z kolei, że lekarze mają pełne zaufanie do pielęgniarek i farmaceutów, jeżeli chodzi o możliwość kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciw grypie.

Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się farmaceuci.

Dr Piotr Merks: - Kluczem do wdrożenia szczepień w aptekach jest właściwy program szkoleniowy. Takie szkolenie trwa 12 godzin, składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michał Byliniak: - Właściwie ukierunkowana opieka farmaceutyczna jest szansą na ewolucję roli aptek w polskim systemie ochrony zdrowia.

- Szczepienia należą do istotnego elementu rozszerzonej opieki farmaceutycznej i są najskuteczniejszą interwencją spośród usług profilaktycznych oferowanych w aptekach - dodał prof. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość wysłuchania, jak to wygląda w irlandzkich aptekach.

Sekretarz Generalny Irish Pharmacy, Darragh O'Loughlin połączył się zdalnie z Irlandii: - Szczepienia w aptece zostały wprowadzone w wielu krajach UE, apteki zostały uznane za miejsca bezpieczne i przystosowane do immunizacji.

W każdej aptece, w której można wykonywać szczepienie, musi być co najmniej jeden farmaceuta, który jest przeszkolony do wykonywania szczepień oraz specjalne bezpieczne pomieszczenie do wykonywania immunizacji. Dzięki szczepieniom w aptekach w Irlandii liczba osób zaszczepionych przeciw grypie wzrosła o 50 procent.

Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia uznała, że szczepienia w POZ są realizowane mimo pandemii i wszechobecnych teleporad: - Jesteśmy jak najbardziej za tym, aby rozszerzać refundację szczepień przeciw grypie, ale musimy stworzyć do tego bezpieczne przepisy.

Prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej OPZG: - Procedury kwalifikacji do szczepień powinny być skrócone, umożliwienie kwalifikowania do szczepień pielęgniarkom, jest kluczowe.

Dr Maria Cianciara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych: - Polskie pielęgniarki mają wysokie kompetencje i są w pełni przygotowane do kwalifikowania i wykonywania immunizacji. Pozostają tylko kwestie legislacyjne i organizacyjne.