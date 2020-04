W Polsce jest już co najmniej 12 tys. osób zakażonych koronawirusem

80 proc. ludzi choruje bezobjawowo. To oznacza, że zakażonych jest co najmniej pięć razy więcej niż mówią oficjalne statystyki - ocenia prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

- Możemy się opierać o dane, które mamy. Pacjent, który jest podejrzany i rozpoznany, jest pacjentem, który jest zgłoszony oficjalnie. Jest rzeczą oczywistą, że ludzi, którzy są zakażeni, a nie mają objawów, jest mniej więcej pięć razy tyle. Wiemy to, ponieważ 80 procent ludzi choruje bezobjawowo - tłumaczył w programie Wirtualnej Polski prof. Andrzej Horban.

- Nie można mówić, że ktoś te dane zaniża. To są oficjalne dane, które spływają. To, że jest więcej ludzi zakażonych, to jest. Tak wygląda ta choroba. Także proszę sobie to pomnożyć co najmniej przez pięć - dodał profesor.

Przypomniał, że 80 proc. ludzi choruje bezobjawowo: - Inaczej nie byłoby żadnego sensu podejmować tych działań, które podejmujemy.

Według porannych danych z resortu zdrowia na dzień 1 kwietnia, mamy 2347 oficjalnie potwierdzonych przypadków zakażeń.

To oznacza, że w Polsce jest co najmniej 12 tysięcy osób zakażonych koronawirusem.

Jak przyznał specjalista, bardzo trudno jest oszacować, kiedy będziemy mieli szczyt epidemii w Polsce.

