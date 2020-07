W Polsce ludzie się dziwią: jak to możliwe, by w aptece na przykład szczepić

W Polsce przyglądamy się rozwiązaniom w zakresie opieki farmaceutycznej proponowanym przez kraje anglosaskie, ale bliższe są nam takie kraje jak Francja, Niemcy, Portugalia. Wyzwaniem jest dostosowanie serwisów do potrzeb lokalnych - mówi Michał Byliniak.

- Opieka farmaceutyczna nie jest niczym nowym ... na świecie. W Polsce tak nie jest i wiele osób się dziwi, jak to możliwe, by w aptece działo się więcej, by w aptece na przykład szczepić - mówił w audycji radia TOK FM Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

Wyraził nadzieję, że niedługo w Polsce będzie dostępny pierwszy serwis opieki farmaceutycznej i farmaceuci będą mieli szansę wykorzystać swoją wiedzę w sposób szerszy niż dotychczas.

- Pomysł na farmaceutę wziął się z dwóch rzeczy: po pierwsze, stosunek liczby lekarzy względem potrzeb społeczeństwa zmienia się na niekorzyść, po drugie - w Europie 98 proc. pacjentów jest w stanie dotrzeć do apteki w ciągu 30 minut. 58 proc. - w ciągu 5 minut. To oznacza, że farmaceuta i apteka są miejscami najbardziej dostępnymi - dodał.

Jak przyznał, w Polsce przyglądamy się rozwiązaniom proponowanym przez kraje anglosaskie, ale bliższe są nam takie kraje jak Francja, Niemcy, Portugalia. Wyzwaniem jest dostosowanie serwisów do potrzeb lokalnych.

- W ubiegłym roku wprowadzono szczepienia w aptekach w całej Francji. W ciągu miesiąca w aptekach zaszczepiono milion osób - opisał.

Całość do wysłuchania: https://audycje.tokfm.pl/