W stanie Nowy Jork farmaceuci też mają wykonywać testy w aptekach

Gubernator Stanu Nowy Jork zapowiedział, że testy na obecność koronawirusa będą mogły być wykonywane w około 5 tysiącach aptek prowadzonych przez farmaceutów. To kolejny stan, który włącza farmaceutów w ten sposób w walkę z COVID-19.

Początkowo testy mają być przeznaczone dla pracowników służby zdrowia, a także osób wykonujących "niezbędne" zawody (kierowcy autobusów, sprzedawcy w sklepach spożywczych).

Po jakimś czasie w aptekach będą mogli również przebadać się pozostali mieszkańcy stanu Nowy Jork - informuje serwis gazeta.pl.

- Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, gdy każdy, kto będzie chciał się przebadać, po prostu wejdzie do apteki i to zrobi - powiedział gubernator cytowany przez "New York Post".

Gubernator stanu Nowy Jork liczy, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uda się podwoić liczbę wykonywanych testów. Obecnie w całym stanie wykonuje ich się ok. 20 tys. dziennie.

Niedawno informowaliśmy o podobnym planie władz stanu Massachusetts, który upoważnił licencjonowanych farmaceutów do zamawiania i przeprowadzania testów mających wykrywać obecność koronawirusa.