W UK farmaceuci zarabiają na szczepieniach w aptekach. A jak będzie w Polsce?

Niezależne apteki mogą czerpać korzyści finansowe, uczestnicząc w programie szczepień przeciwko Covid-19 - ocenił londyński farmaceuta. Czy w Polsce będzie podobnie?

- Chociaż istnieje pewne obciążenie finansowe związane z prowadzeniem usługi szczepień przeciwko covid-19, to jednak nad tymi kosztami przeważa zysk finansowy - ocenił podczas konferencji brytyjskiego stowarzyszenia aptek National Pharmacy Association (6 lipca) farmaceuta Rahul Puri z londyńskiej apteki, zlokalizowanej w zachodniej części miasta.

Dodał, że przy tworzeniu punktu szczepień, apteka musiała zatrudnić dodatkowe osoby: - Przez pierwszy tydzień korzystaliśmy z istniejącego personelu, ale zdaliśmy sobie sprawę, że nie jest to coś, czym można realistycznie bezpiecznie zarządzać.

W związku z tym apteka zdecydowała o utworzeniu punktu szczepień na pobliskim parkingu, co wiązało się ze znacznymi kosztami. - Ale z finansowego i biznesowego punktu widzenia wynagrodzenie za usługi szczepienia było bardzo korzystne. To, co dostajemy za każde szczepienie, to bardzo przyzwoita opłata.

Przygotowani na kampanię przypominającą

Dodał, że NHS (brytyjski odpowiednik NFZ) starał się zminimalizować koszty początkowe po stronie aptek, by umożliwić im świadczenie usługi szczepień.

Na korzyść aptek zadziałała też zmiana wytycznych dotyczących przechowywania szczepionek firmy Pfizer w maju br., dzięki której okres przechowywania zapasów szczepionek został wydłużony z pięciu dni do 31 dni. - To całkowicie zmieniło sposób świadczenia naszych usług, umożliwiając aptece szczepienie dwukrotnie większej liczby pacjentów - ocenił.

Zachęcał apteki, które są w stanie zapewnić usługę szczepień przeciwko Covid-19, do zainteresowania się ta usługą przed kampanią przypominającą, która ma się odbyć jesienią tego roku.

A jak będzie w Polsce?

W Polsce szczepienia w praktyce dopiero się zaczynają. Informowaliśmy o pierwszym, jakie odbyło się 3 lipca.

Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień.