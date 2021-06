Witamina C, rutyna, heparyny, tetracykliny. Jesteśmy uzależnieni od Chin

Największym dostawcą substancji czynnych i półproduktów w Polsce są Chiny. Z tego kraju pochodzi 62 proc. witaminy C i jej pochodnych. Podobnie jak 71 proc. heparyny i jej soli oraz 97 proc. rutyny.

Przy okazji podpisania wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej i Francji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego, podczas spotkania ministrów ds. gospodarki Grupy V4 i Francji z przedstawicielami biznesu i środowisk akademickich (Kraków, 21 czerwca br.), przedstawiono informację na temat kondycji polskiego sektora farmaceutycznego.

Ile leków eksportujemy?

Sektor farmaceutyczny w Polsce jest liderem innowacyjności. Ponad 2/3 (66,7 proc.) ogółu przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów farmaceutycznych to podmioty innowacyjne. Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych w Polsce przyczynia się do wytworzenia PKB o wartości ponad 15 mld czyli około 1% PKB. 100 tys. miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio związanych jest z krajowym przemysłem farmaceutycznym.

Eksport branży farmaceutycznej z Polski w latach 2015–2019 wzrósł o 23,9% z poziomu 2,8 mld euro do 3,5 mld euro. Największy udział 71,6% w polskim eksporcie farmaceutyków mają leki składające się z mieszanych lub niezmieszanych produktów do celów terapeutycznych lub profilaktycznych „włącznie z tymi w postaci podawania przezskórnego” lub w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą są Niemcy, do których w 2019 r. trafiło 28,4% polskiego eksportu branży farmaceutycznej. Trzej kolejni odbiorcy to Rosja, Czechy i Wielka Brytania, które nabyły łącznie 22,4% eksportowanych przez Polskę produktów. 10 największych krajów importerów polskiej branży farmaceutycznej odpowiada za blisko 69,6% eksportu.

Witamina C, heparyny, tetracykliny głównie z Chin

Wartość polskiego importu podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych w 2019 r. wyniosła 7,1 mld euro (3 proc. polskiego importu towarów), z czego 1/3 stanowiły substancje czynne i półprodukty. Najważniejszymi dostawcami były: Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Szwajcaria, Irlandia i Chiny. Udział tych ostatnich w polskim imporcie produktów działu 21 PKWiU wyniósł 4,6 proc.

Ponad połowę tego importu stanowiły substancje czynne i półprodukty. Wśród najważniejszych importowanych substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków w Polsce, w przywozie wielu z nich kluczowym dostawcą są Chiny.

W 2019 r. z tego kraju pochodziło np. ponad 30 proc. importu sulfonamidów (składnik leków przeciwbakteryjnych), 36 proc. lizyny oraz jej soli (organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych, budulec białek), 62 proc. witaminy C i jej pochodnych, 71 proc. heparyny i jej soli, 97 proc. rutyny oraz 96 proc. tetracyklin.