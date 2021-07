Włochy. Powstaje największa e-apteka w tym kraju. Dwie spółki łączą siły

We Włoszech dwie spółki prowadzące e-apteki właśnie się łączą. Powstanie lider w dystrybucji leków bez recepty i produktów zdrowotnych o łącznych przychodach ponad 93 mln euro.

"We Włoszech rynek e-aptek właśnie się konsoliduje - największa e-apteka Farmae przejmuje drugiego gracza Amicafarmacia tworząc zdecydowanego lidera rynku z łącznymi przychodami w 2020 roku na poziomie 93 milionów euro. Obie firmy rozwijały się szybko w 2020 i teraz chcą wykorzystać połączone zasoby do dalszego wzrostu, zapewne nie tylko we Włoszech" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Gawroński z IQVIA.

Farmae przejmuje AmicaFarmacia

Farmaè jest spółką notowaną na rynku AIM Italia (gromadzi zapasy małych i średnich przedsiębiorstw o ​​wysokim wzroście) Włoskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Prowadzi e-sprzedaż produktów zdrowotnych i wellness.

Obecnie przejmie 100% udziałów w spółce AmicaFarmacia. W ten sposób powstanie największa grupa zajmująca się dystrybucją leków bez recepty i produktów zdrowotnych.

- Po wejściu na giełdę, które miało miejsce około dwa lata temu, dzisiaj robimy nowy krok razem z partnerem, z którym zamierzamy rozwijać się we Włoszech i za granicą - skomentował połączenie Riccardo Iacometti, założyciel i dyrektor generalny Farmaè.

Z jednej apteki do sieci e-commerce

AmicaFarmacia powstała 15 lat temu i dzisiaj osiąga ponad 27 milionów euro przychodów. Zajmuje się sprzedażą leków bez recepty, suplementów, kosmetyków i produktów wellness.

Jak ocenia jej założyciel, Marco Di Filippo, operacja umożliwi stworzenie grupy, która będzie odpowiadać na potrzeby coraz liczniejszej rzeszy konsumentów przyzwyczajonych do zakupów online.

Początkiem całej firmy była apteka założona jeszcze w latach 80. tych XX wieku przez Carlo Di Filippo. Jego syn Marco, w 2006 roku zapoczątkował dodatkowo sprzedaż internetową. Obecnie firma sprzedaje produkty za pośrednictwem witryny internetowej. Marco Di Filippo pozostaje też nadal właścicielem apteki stacjonarnej.