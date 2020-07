WOIA: o roli farmaceuty w opiece nad obrotem środkami kontrolowanymi

Szeroki i odpowiedzialny zakres pracy stawia specjalistę – farmaceutę ds. środków kontrolowanych w hurtowni – w partnerskiej relacji z kierownikiem apteki, w celu zapewnienia należytej jakości i spełnienia obowiązków prawnych w obrocie tymi szczególnymi lekami.

- Do obrotu detalicznego produktami zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory uprawnione są apteki na podstawie art. 41 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. System prawny nie wymaga od aptek posiadania żadnego dodatkowego zezwolenia na dystrybucję tych preparatów, określa jednak szczegółowe warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo - piszą w artykule na łamach "Farmacji Wielkopolskiej": mgr farm. Anna Stachowska i mgr farm. Mateusz Szamałek.

Jak tłumaczą, apteki prowadzące obrót środkami kontrolowanymi dokonują ich zakupu w hurtowniach farmaceutycznych. Na poziomie dystrybucji hurtowej produkty te mają swojego „osobistego opiekuna” - farmaceutę ds. środków kontrolowanych. Obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi wymaga posiadania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wydawanego niezależnie od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W przypadku obrotu prekursorami kategorii 1 (w praktyce dotyczy to efedryny do receptury) niezbędne jest również uzyskanie licencji wydawanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1277/2005.

- Nietrudno zauważyć, że osobą spinającą wszystkie te wymagania jest właśnie zatrudniona do tego celu zgodnie z przepisami osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi. Zgodnie z przepisami osobą tą w hurtowni farmaceutycznej może być wyłącznie magister farmacji, legitymujący się co najmniej dwuletnim stażem pracy w hurtowni lub aptece. Jednocześnie osoba ta nie może zajmować stanowiska Osoby Odpowiedzialnej (kierownika) w hurtowni, w której jest zatrudniona - wskazują farmaceuci.

Czym dokładnie zajmuje się specjalista? Po pierwsze, jest to szeroko rozumiana organizacja pracy hurtowni farmaceutycznej związana z obrotem tymi szczególnymi preparatami. Poza zapewnieniem właściwych warunków zabezpieczenia i przechowywania, specjalista ds. środków kontrolowanych organizuje i nadzoruje właściwą pracę personelu hurtowni.