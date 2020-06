Wprowadzenie opieki farmaceutycznej poprzedziły doroczne kampanie edukacyjne

W Szwecji konsultacje farmaceutyczne są bezpłatne, niezależnie od swojego zakresu. Praca farmaceutów finansowana jest z przychodu aptek, a samo świadczenie usług postrzegane jest jako praca społeczna. Usługą płatną jest jednak wykonywanie szczepień w aptece.

Do 2009 roku wszystkie apteki w Szwecji należały do państwowej spółki Apoteket AB. Decyzja o liberalizacji regulacji w zakresie właścicielstwa aptek stała się początkiem zmian, w wyniku których ok. 66% aptek należy do prywatnych firm, w większości sieciowych. Pozostałe apteki wciąż skupione są pod szyldem Apoteket AB.

Od 1991 roku, przez kolejne 10 lat, Apoteket AB, będące właścicielem wszystkich aptek w kraju, prowadziło doroczne kampanie mające na celu zwiększenie świadomości farmaceutów oraz pacjentów w zakresie określonych schorzeń, takich jak cukrzyca, astma, alergie czy choroby skórne. Przykładowo, grupy pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym schorzeniem organizowane były w lokalne grupy, które następnie spotykały się z farmaceutami w celu otrzymania od nich niezbędnej edukacji. W ten sposób pacjenci uczyli się, jak radzić sobie z nowym schorzeniem, podczas gdy farmaceuci nabywali niezbędne umiejętności i doświadczenie w zakresie przekazywania pacjentom wiedzy oraz wspierania ich w ciężkim dla nich okresie.

W 2002 roku wprowadzono usługę konsultacji, która z czasem stała się trzonem opieki farmaceutycznej w Szwecji. Początkowo program obejmował jedynie 11 aptek i jego przebieg oceniany był przez środowisko akademickie oraz lekarskie. Wraz z potwierdzaniem pozytywnych rezultatów programu, jego zasięg rozszerzano stopniowo o kolejne apteki, aż usługa osiągnęła swoją dzisiejszą formę.

OF w Szwecji: perspektywa pacjenta i farmaceuty

Obecnie głównym elementem opieki farmaceutycznej w Szwecji są konsultacje prowadzone przez farmaceutów. Ich zakres obejmuje przede wszystkim identyfikację i próbę zminimalizowania problemów powstałych w wyniku przyjmowania leków oraz rozwiewanie wątpliwości pacjentów w zakresie stosowania się do zasad terapii.

Pierwsza konsultacja trwa ok. 30 minut i musi zostać zarezerwowana z wyprzedzeniem. Podczas spotkania farmaceuta zapoznaje się z sytuacją zdrowotną pacjenta oraz szczegółami zaleconej mu terapii. Kolejne wizyty są krótsze i trwają przeważnie w okolicach 15 minut. Dodatkową wartością dodaną dla systemu opieki zdrowotnej jest dokumentowanie wyników konsultacji w narodowej bazie danych, dzięki czemu z informacji mogą skorzystać również inni uczestnicy systemu.