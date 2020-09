Wrocław: dawny budynek wydziału farmacji zmieni się w biurowiec

Po kilku latach nieużytku budynek wydziału farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu będzie znowu funkcjonował. Nowy właściciel rozpoczął proces generalnego remontu. Dawna farmacja zmieni się w biurowiec.

Budynek przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu wybudowano w roku 1866 z myślą o Instytucie Farmaceutycznym. Po II wojnie światowej pełnił on podobną funkcję - pojawił się tam Wydział Farmacji Akademii Medycznej. Jako że uczelnia w ostatnich latach wybudowała nowy gmach w kompleksie przy ul. Borowskiej, to dawna siedziba farmacja została wystawiona na sprzedaż - opisuje serwis Wirtualna Polska.

Początkowo Akademia Medyczna liczyła, że sprzeda dawną farmację za 10 mln zł. Z tego względu, że chętnych nie było, cenę obniżono do 8 mln zł. Ostatecznie budynek sprzedano w 2013 r. za 5,5 mln zł.

Po zakończeniu prac, budynek dawnej farmacji ma uzyskać 3,5 tys. metrów kwadratowych przestrzeni biurowych, sale konferencyjne oraz pomieszczenia usługowe.

