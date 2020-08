Współpraca biznesu z nauką: PZPPF podpisał list intencyjny z Uniwersytetem Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski i Krajowi Producenci Leków rozpoczynają współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach farmaceutycznych.

List intencyjny między Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego a Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisany został 27 sierpnia br. w Zielonej Górze - podaje w komunikacie prasowym PZPPF.

- Cieszymy się, że nasza Uczelnia rozpoczyna współpracę z najbardziej innowacyjną gałęzią przemysłu. Myślę, że największymi beneficjentami tej współpracy będą studenci kierunku biotechnologii - powiedział rektor elekt prof. Wojciech Strzyżewski

- Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej rozwój wymaga współpracy uczelni i instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie – dodał Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Uniwersytet Zielonogórski postał w 2001 r. w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku akademickim 2019/2020 kształci blisko 10 tys. studentów. Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Od kilkunastu lat w Zielonej Górze kształcą się też pielęgniarki, od 2015 r. lekarze, a najmłodszy kierunek to ratownictwo medyczne (od 2 lat).

Choć z roku na rok w Polsce rośnie zainteresowanie środowisk akademickich kooperacją z przedsiębiorcami, to nadal transfer wiedzy do technologii napotyka wiele barier. Trudno wciąż pogodzić cele i priorytety obydwu stron. Celem pracy naukowców jest dokonywanie przełomowych odkryć, biznes koncentruje się na szybkim rozwoju projektu do gotowego produktu. Tymczasem dla poprawy wskaźników innowacyjności naszego kraju współpraca między nauką i biznesem jest konieczna - tłumaczy PZPPF. Zwłaszcza że w wyliczanym przez Bloomberga indeksie innowacyjności jesteśmy dopiero na 25. miejscu. Przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wiele firm farmaceutycznych kooperuje już z uniwersytetami w naszym kraju. Pierwszy raz jednak współpracę taką zaczyna związek pracodawców producentów leków.