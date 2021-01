WUM: o możliwości szczepień powiadomiono osoby nieuprawnione

Komisja powołana przez rektora WUM do wyjaśnienia przypadków szczepienia celebrytów przez Centrum Medyczne WUM wykazała nieprawidłowości. W konsekwencji szefowa Centrum straciła stanowisko.

Zadaniem Komisji było wyjaśnienie zarzucanych publicznie nieprawidłowości w procesie przygotowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o. o. (działające poza strukturą Warszawskiego Uniwersyteckiego Medycznego i szpitali Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM) poprzez zaszczepienie osób spoza priorytetowej „grupy zero".

Z wniosków Komisji wynika, że szczepienia były zorganizowane pod presją czasu w okresie świąteczno-noworocznym, choć planowo CM WUM przygotowywało się do ich rozpoczęcia 4 stycznia 2021 r., zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z NFZ. Jednak już 29 grudnia 2020 r. Centrum otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r . kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć je do końca roku. W związku z tym zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom. Wynikało to z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym.

Komisja stwierdziła, że Centrum nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów uczelni. Uznano, że miała miejsce zła organizacja akcji szczepień i zabrakło należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia. Zamiast tego powiadomiono osoby nieuprawnione do skorzystania ze szczepień w „grupie zero" z obawy o niewykorzystanie przedzielonej puli szczepionek.

W konsekwencji tych ustaleń. dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska prezesa zarządu. Jednocześnie - do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa - pełniącą obowiązki prezesa spółki będzie mgr Bogda Lipszyc.