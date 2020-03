WUM: projekty uczelni z dofinansowaniem ABM

5 projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w pierwszym konkursie ABM na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych - informuje uczelnia.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

"Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i (lub) żołądku i (lub) dwunastnicy" realizowany przez Klinikę Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UCK WUM (inicjator projektu - dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz) – dofinansowanie w kwocie 5 515 280 zł

"Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. realizowany przez Klinikę Pediatrii UCK WUM (inicjator projektu - prof. Agnieszka Szypowska) - dofinansowanie w kwocie 7 350 030 zł

"Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) realizowany przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (inicjator projektu - dr hab. Maria Pokorska – Śpiewak) - dofinansowanie w kwocie 11 025 620 zł

"EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)" realizowany przez Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (inicjator projektu – prof. Marek Postuła) - dofinansowanie w kwocie 30 084 379,8 zł.

"A multicenter, randomized, double-blind, placebocontrolled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVEMC)" realizowany przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii UCK WUM (inicjator projektu - prof. Marcin Grabowski) - dofinansowanie w kwocie 10 837 783,3 zł,

Celem tego ostatniego badania IMPROVE-MC jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa 12-miesięcznego leczenia immunosupresyjnego prednizonem i azatiopryną w porównaniu do placebo w połączeniu ze standardową terapią, u pacjentów z wiruso-negatywnym zapaleniem mięśnia sercowego/kardiomiopatią zapalną. Dodatkowym celem projektu ma być stworzenie gotowego do implementacji w polskim i światowych systemach ochrony zdrowia schematu diagnostyczno-terapeutycznego pozwalającego na modyfikację wytycznych leczenia zapalenia mięśnia sercowego.