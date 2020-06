Wykaz leków deficytowych: co dopisano, co usunięto?

Nowy wykaz produktów, które są zagrożone brakiem dostępności obowiązuje od 15 czerwca 2020 roku. Liczy 298 pozycji i jest o 14 pozycji krótszy od listy od analizowanego w połowie kwietnia. Dodano do niego 24 pozycje, a usunięto 38. Co się zmieniło?

Jakie pozycje usunięto z wykazu?

Podsumowuje serwis GdziePoLek.pl. Pośród pozycji wykreślonych z listy znalazły się alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych (m.in. Alyostal), wyciągi alergenowe do testów prowokacyjnych dooskrzelowych i donosowych Allergopharma oraz plaster do prób prowokacyjnych True Test 24.

Monitorowaniem nie będzie już objęty lek Novo-Helisen Depot, Cardura XL w dawce 4 mg i 8 mg, Effentor w dawkach 100 mcg, 200 mcg i 400 mcg oraz grupa preparatów zawierających immunoglobulinę ludzką normalną – między innymi Nanogy 5%, Panzyga, Sandoglobulin P i Subcuvia. W niektórych przypadkach wykreślono jedynie niektóre rodzaje opakowań - na przykład dla leków Flebogamma DIF i Octagam. Produkty te zostały "hurtowo" dopisane do wykazu we wrześniu 2018 roku. Należy przypuszczać, że obecna zmiana ma charakter porządkowy.

Z wykazu znika także preparat Rytmonorm 150, zawierający przeciwarytmiczny propafenon, insulina glargine pod nazwą Semglee oraz preparaty moczopędne Tialorid i Tialorid mite wskazane w chorobach układu krążenia.

Jakie preparaty dodano do listy?

Do wykazu dopisano szereg leków z diltiazemem: Dilzem 120 retard, Dilzem 180 retard, Dilzem retard w dawce 90 mg oraz Oxycardil w dawkach 60 mg, 120 mg i 180 mg. Spadki ich dostępności są w ostatnim czasie zauważalne.

Również świeżo dopisany do wykazu lek Nitrendypina Egis w dawce 10 mg i 20 mg, zarówno po 30 tabletek, jak i po 60 tabletek, został przez nas wytypowany jako lek deficytowy o krytycznym znaczeniu dla chorych. Preparat stosowany jest u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Nowym preparatem na liście leków zagrożonych brakiem dostępności jest żel Daivobet (30 g i 60 g). Ten lek dermatologiczny zawiera połączenie kalcypotriolu i betametazonu, jest stosowany w łuszczycy.

Monitorowaniem objęto także Kreon 25 000, Rispolept Consta w trzech dawkach oraz Ventolin - płyn do inhalacji z nebulizatora oraz aerozol wziewny.

Modyfikacje reprezentacji produktów w wykazie